Saúde do Estado oferta vacinação contra covid-19, influenza e tríplice viral para servidores da Aleac

Visando dar suporte ao município e ampliar a cobertura vacinal, não só contra a covid-19, mas também de outras doenças com vacinas disponíveis no calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre está realizando várias ações de imunização, em parceria com instituições de Rio Branco.

Nesta terça-feira, 7, foi a vez dos servidores da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). No geral, foram aplicadas 108 doses de vacina contra a gripe influenza, 77 contra a covid-19 e outras 46 da tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), totalizando 123 pessoas alcançadas e 231 doses aplicadas.

“Sabemos que a vacinação é de atribuição do município, contudo, devido ao cenário atual com surto de doenças imunopreveníveis, o Estado entra dando suporte. Na Aleac foi um sucesso. Esperávamos vacinar em torno de 50 pessoas e saímos de lá com o dobro. Foi um dia muito produtivo e quem ganha com isso é a população, frisou Renata Quiles, coordenadora do PNI no Acre.

A subsecretária de Atividades Legislativas da Aleac, Evelena Cardoso, foi uma das servidoras beneficiadas pela ação de saúde. Ela foi imunizada com a dose de reforço da covid-19 e gripe influenza. “Mediante a correria do dia a dia, a gente acaba deixando a vacinação para depois, ficando suscetível a doenças. E trazendo essa ação para o nosso local de trabalho facilita muito e não temos mais como inventar desculpas. É vacinar e se cuidar. Nós só temos a agradecer”, frisou.

A mesma ação foi realizada na última sexta-feira, 3, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na Cidade do Povo, em comemoração ao aniversário de oito anos do conjunto habitacional. A próxima será realizada no dia 13 de junho, alcançando servidores do Ministério Público do Acre (MPAC).

Fonte: Agência Acre