Santos demite funcionário após tentativa de manipulação de resultado

O presidente Andres Rueda, do Santos, denunciou durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (20/6) uma tentativa de manipulação de resultados antes da partida entre Santos e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Feminino nesse domingo (19/6). Um funcionário do Peixe tentou subornar uma jogadora do Massa Bruta antes da partida.

O profissional que trabalha pelo Peixe procurou um representante da equipe de Bragança para fazer o contato com uma das atletas. A atleta negou o pedido e fez a denúncia. Os funcionários das duas equipes acaram demitidos.

Confira o depoimento do mandatário do Santos sobre o caso.

“Talvez seja a cabeça do iceberg do que acontece no nosso futebol. Talvez por isso tantas reclamações. Um funcionário do Santos, do futebol feminino, se utilizou de um intermediário de um Bragantino para subornar uma jogadora para um resultado elástico no primeiro tempo para efeito de apostas. Como o Bragantino já estava classificado, tentou-se esse suborno. A jogadora prontamente recusou a proposta, comunicou seus superiores e entraram em contato comigo, apresentando inclusive propostas materiais, com prints de conversas. Tão logo chegou ao nosso conhecimento, junto com o presidente do Bragantino, tomamos algumas providências. De imediato, demitimos por justa causa um dos envolvidos”, contou Rueda.

O presidente ainda deu detalhes de como a denúncia foi montada.

“Oficiamos a CBF e colocamos provas e prints, com uma passagem inclusive do início do jogo. O funcionário deu envelope para a quarta árbitra na frente da juíza. Abrimos um boletim de ocorrência também para apuração criminal dos fatos. E estamos preparando material para encaminhar ao Ministério Público”, explicou.

Rueda colocou em dúvida se recentes erros de arbitragem registrados em outros campeonatos podem ter ligação com esse tipo de tentativa de manipulação de resultados. Recentemente, o Santos reclamou de erros constantes em suas partidas do Campeonato Brasileiro masculino.

Fonte/ Portal metropole.com