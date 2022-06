Saiba se Amber Heard pode ir à falência após Johnny Depp vencer processo

De qualquer forma, como já se aventava antes da decisão, há chances de Amber Heard ter não apenas sua reputação destruída, mas enfrentar graves problemas financeiros. Isso porque, de acordo com o site Celebrity Net Worth, que faz estimativas do total de ativos e atividades financeiras de celebridades, o patrimônio líquido de Depp seria de US$ 150 milhões, enquanto o dela seria de apenas US$ 2,5 milhões.

Mais otimista, a estimativa do Fox Business informa que Heard teria um patrimônio líquido de US $ 8 milhões –isto é, praticamente equivalente ao que ela deve agora. Mas ainda não há evidências concretas de que ela tenha mesmo de pedir falência.

Nesse sentido, pelo menos, o resultado se mostrou menos grave do que o pedido originalmente nas ações. Isso porque os advogados de Depp pediam US$ 50 milhões a Heard pela difamação, enquanto ela cobrava US$ 100 milhões pelas violências que supostamente sofrera.

As cifras foram mudadas no calor do momento, já que a juíza do caso pediu que o grupo de sete jurados chegasse num acordo minutos antes da leitura final.

Ainda considerando os valores astronômicos pedidos originalmente, o advogado Mark Breyer refletiu sobre a hipótese de Heard perder o processo em um vídeo nas redes sociais. Ele explicou que a falência é um cenário possível para a estrela de “Aquaman”.

“Você não pode tirar sangue de um nabo”, exemplificou Breyer no vídeo. “Essa é a realidade. Devedores não são mais presos”, disse ele. “Então, o que vai acontecer é que Depp poderia ir atrás de todo o dinheiro que ela tinha, ela provavelmente pediria falência, mas certas coisas seriam protegidas nesse processo. Mas a realidade é que esse é o problema com leis em que pessoas não são obrigadas a ter seguro.”

Além disso, durante o julgamento, a consultora da indústria de entretenimento Kathryn Arnold deu seu testemunho e estimou que Heard sofreu US$ 50 milhões em danos devido a estragos à reputação –e comparou sua trajetória de carreira antes da controvérsia de Depp com a de estrelas como Gal Gadot e Zendaya.