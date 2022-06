Rússia faz queixa na FIFA sobre uniforme da seleção da Ucrânia

- Publicidade -

A União de Futebol da Rússia (RFU) apresentou uma queixa oficial à FIFA sobre as camisas usadas pela Ucrânia durante os últimos jogos.

A Ucrânia usava camisas azuis com um mapa do país na frente, que incluía a península da Crimeia, no jogo em que perdeu a vaga na Copa do Mundo deste ano no Catar com uma derrota para o País de Gales, disputado em Cardiff, no último domingo.

A equipe também vestiu uma versão amarela das camisas durante sua vitória na Escócia na semana passada.

A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, citando a necessidade de proteger os direitos dos cidadãos russos e falantes de russo na região.

O conflito se expandiu em fevereiro deste ano, quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. A Crimeia ainda é reconhecida internacionalmente como parte da Ucrânia, mas a Rússia a considera parte de seu território e detém jurisdição de fato na área.

A RFU disse no domingo, de acordo com a agência oficial de notícias estatal russa TASS, que enviou uma reclamação ao órgão máximo do futebol mundial sobre as camisas.

“A União Russa de Futebol enviou um protesto à FIFA em conexão com a violação das regras de organização pela Federação Ucraniana de Futebol, ou seja, a manifestação na forma da seleção nacional da imagem da Crimeia como parte da Ucrânia”, dizia o comunicado.

“Além disso, outro protesto foi expresso sobre os fatos de declarações individuais de representantes da Ucrânia contra os cidadãos da Rússia.”

O presidente honorário da RFU, Vyacheslav Koloskov, justificou a queixa referindo-se ao resultado do referendo disputado na Crimeia em março de 2014.

Esta não é a primeira vez que a Rússia reclamou das camisas da Ucrânia com um mapa da Crimeia nelas. A Ucrânia revelou uniformes semelhantes antes da Eurocopa do ano passado, levando a RFU a apresentar uma queixa à Uefa, órgão que governa o futebol europeu.

A Associação Ucraniana de Futebol (UAF) não foi obrigada a alterar o desenho de suas camisas, mas foi obrigada a remover uma frase do colarinho que dizia “glória aos heróis”.

Fonte: Yahoo!