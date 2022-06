Rumores de Anitta ficando com James Rodríguez aumentam após foto com filha do craque

Anitta está apaixonada, mas não significa que a artista já esteja prestes a assumir um relacionamento amoroso para o público. Pelo menos é o que tem dito em recentes entrevistas internacionais. Apesar de esconder a identidade da pessoa eleita, rumores apontam que a cantora esteja se encontrando com o colombiano James Rodríguez, astro do futebol.

A história ganhou força entre fãs depois que Salomé Rodríguez, filha do jogador do Al-Rayyan, apareceu abraçadinha com Anitta, na área externa da casa da brasileira nos Estados Unidos. O registro apareceu no Instagram da criança. A Poderosa comentou um “fofaaa” na publicação e James Rodríguez distribuiu corações.

O craque, assim como a cantora, não tinham postado registros da tarde livre. Para completar, a colunista Fábia Oliveira soube, por meio de fontes internas, que Anitta e James Rodríguez têm se encontrado. Ela foi vista no aniversário de Salomé, que completou nove anos de idade no último dia 29 de maio. A festa foi em Miami, onde a estrela pop mora atualmente.

Fonte: Extra