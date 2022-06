ROTAM apreende jovem de 17 anos com armas e drogas no Calafate

- Publicidade -

Na noite deste Sábado (24), polícias (ROTAM) Rondas Táticas Ostensivas, prenderam um menor de 17 anos, no bairro Calafate, portanto armas e drogas. O jovem apreendido é encaminhado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) no Bairro Estação Experimental.

Segundos informações da polícia, os agentes faziam uma ronda de rotina no bairro Calafate quando avistaram um jovem com atitude suspeita e resolveram o abordar. Na abordagem os policiais encontraram 06 trouxinhas com material aparentando cocaína e um outro pequeno pacote com substâncias de Skank.

Além da substância química a polícia averiguou o local onde estava o jovem e também encontrou duas armas de grosso calibre (material artesanal) tipo escopeta.

Após ser ouvido pelo delegado de plantão o jovem pode ficar detido e responder pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Veja vídeo: