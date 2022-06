Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, sonha ser craque na música: ‘Quero escrever minha história’

- Publicidade -

Contrariando as expectativas de milhões de fãs do pai, DJ Ronald, filho do craque Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, encontrou na música a verdadeira vocação. Aos 22 anos, o DJ se prepara para o primeiro lançamento autoral, um remix da música Vou com Carinho, Ela Quer com Força, em parceria com MC Don Juan. O hit estará disponível nas plataformas digitais a partir desta terça-feira (21).

“Estou muito ansioso e muito feliz com o resultado. Na pandemia, eu fiquei um tempinho sem estar agenciado, mas quando deu uma leve melhorada encontrei na GR6 uma boa oportunidade para levar a minha carreira para uma nova fase. Assim que comecei a olhar o repertório que eles tinham de músicas, visualizei nessa canção um remix eletrônico que tivesse mais a minha cara”, conta ele ao R7.

O artista diz que a criação da track (faixa musical) contou com 100% do apoio dos compositores da música original, MC Don Juan, MC Davi e MC GR15.

“É muito prazeroso fazer esse projeto porque de fato teve o aval dos donos do hit. Consegui fazer uma releitura muito bacana e estou muito feliz de essa ser a primeira de muitas músicas que estou planejando para essa nova fase da minha carreira. Essa é só a ponta do iceberg.”

O jovem diz ainda que hoje se sente totalmente preparado para encarar as responsabilidades que a profissão de artista requer. “A primeira vez que fui contratado, com direito a cachê, para tocar em uma festa eu tinha 14 anos. São oito anos praticando e vivendo essa experiência. Claro que não sei tudo, tenho muito o que aprender ainda, mas isso é algo que venho a vida toda me preparando para fazer. Me sinto pronto para escrever a minha própria história.

Fonte/ Portal R7