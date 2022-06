Roberto Carlos é pego em dívida, prejuízo toma conta e falência do cantor é anunciada: “Penhora de bens”

- Publicidade -

Roberto Carlos é um dos mais queridos e conhecidos cantores do país. Sendo assim, ele também possuí um dos cachês mais altos. Contudo, o famoso não vive apenas dos cachês dos seus shows. Roberto Carlos também investe na área imobiliária. Mas recentemente o cantor teve seu nome envolvido em meio a dívidas e falência.

Contudo, recentemente Roberto Carlos viu seu nome envolvido em uma polêmica. Em resumo, o cantor é dono de vários imóveis, dentre eles, um em São Paulo. Localizado no Cambuci, funciona o restaurante de Ed Carlos. Vale lembrar que é um grande amigo de Roberto.

A polêmica envolvendo o cantor, é acerca de uma divida milionária que acompanha o imóvel. Além disso, para piorar a situação, o bem estava em situação de penhora. Mas, a assessoria do Rei garantiu que a dívida existe e é apenas de Ed Carlos.

“A assessoria do artista Roberto Carlos vem esclarecer que o imóvel localizado em São Paulo, que foi noticiado ontem nos veículos de comunicação, com penhora por falta de pagamento de IPTU, de fato pertence ao artista, e que foi gentilmente cedido ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma cobrança de aluguel. O combinado entre as partes é que as despesas de IPTU, luz, água e gás é de responsabilidade do inquilino, que sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel. O valor devido do IPTU em questão foi devidamente parcelado e teve a sua primeira parcela quitada ontem pela sra Vânia, esposa do Ed Carlos”, afirma a nota enviada.

Notícia sobre falência de Roberto Carlos vem à tona

Contudo, após a situação envolvendo o imóvel, muitos fãs começaram a questionar se a situação financeira do rei ainda era a mesma.

Muitos internautas afirmaram que devido a dívida gigantesca, Roberto precisaria vender muitos dos seus bens. Mas de acordo com investigações, o veterano da música, na verdade, tem uma grande fortuna.

Isso porque, um dos investimentos do cantor são imóveis no bairro nobre, Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Além disso, uma das menores unidades não sai por menos de R$ 1 milhão.