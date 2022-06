Roberta Miranda relembra perrengue hilário ao perder virgindade: “Coisa enorme”

- Publicidade -

Roberta Miranda divertiu os convidados do programa “Que História é Essa, Porchat” ao contar como perdeu a virgindade. Dando risada, a artista explicou que o caso aconteceu quando ela tinha 14 anos, época em que precisava se esconder de seus irmãos para conseguir ficar com alguém.

“Eu arrumei um namoradinho e falei pra ele que precisávamos achar um lugar escondido. Daí fomos para o meio do mato, e na hora que eu fui embora, eu olhei pra trás, Porchat, e ele estava tentando fechar o zíper, e aquela coisa enorme, com a cabeça vermelha, não deixava”, riu ela.

Segundo a cantora, o pênis do jovem inchou após ele usar um ramo de urtiga. “Ele foi limpar o trem e quando eu olho, aquela coisa vermelha, inchando, enorme. O negócio foi brabo e eu acho que daí nasceu o meu trauma pintal”, completou ela.

Defesa de Simaria

Roberta Miranda surpreendeu ao sair em defesa de Simaria após as recentes polêmicas envolvendo sua dupla com Simone no último fim de semana. A cantora lembrou que as irmãs, assim como ela, conquistaram tudo com muito esforço e afirmou que também passou por um momento difícil na carreira.

“Irmãos e irmãs brigam mesmo… Eu gosto das duas [Simone e Simaria], mas a porrada está sendo em cima da Simaria, é difícil… Olha só: eu, ela, a gente não tinha nem o que comer. De repente se vê diante do sucesso, flashes, aplausos, dinheiro… Claro que a gente se perde, eu também me perdi”, afirmou a artista de 65 anos.

A dupla Simone e Simaria não tem conseguido manter seus desentendimentos nos bastidores da carreira. As cantoras se mostram cada vez mais opostas nos palcos embora garantam que a irmandade esteja acima de qualquer trabalho. Após uma entrevista recente ao jornalista Léo Dias, na qual fez duras críticas à irmã, Simaria anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde.

Antes disso, as duas já haviam discutido no SBT, durante o “Programa do Ratinho”, e em um show em Caruaru.

Fonte: Yahoo!