Rio Acre atinge marca histórica durante verão amazônico na fronteira

O Rio Acre pegou muita gente de surpresa na manhã deste sábado na cidade de Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira acreana. Em pleno mês de junho, quando acontece o verão amazônico e os níveis ficam muito abaixo, desta vez surpreendeu.

As chuvas previstas nas cabeceiras que faz divisa o Peru, foi assolado com intensas chuvas, fato esse considerado raro para o período. As réguas de monitoramento em Assis Brasil, marcaram mais de 10 metros deixando muita gente surpresa.

O fato é considerado raro e não se tem registro da última vez que aconteceu na fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru. As autoridades responsáveis pelo monitoramento do rio estão de prontidão e acreditam que a vazante poderá chegar nas próximas horas.

Na região de Brasiléia e Epitaciolândia que fazem divisa com a Bolívia, já registraram por volta do meio-dia deste sábado, a chegada desse repiquete.

Moradores de Assis Brasil fizeram registros e enviaram para a redação do jornal oaltoacre.com, mostrando o avanço do rio em alguns pontos da cidade e na ponte que liga o Brasil ao Peru.