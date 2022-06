Representantes da Alemanha e Reino Unido realizam agenda oficial de reestruturação do Programa REM Acre Fase II

- Publicidade -

Iniciou na manhã desta quarta-feira, 22, na sala de reunião da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), com a participação da comitiva internacional do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW e do Ministério de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (Beis) a Missão de Monitoramento da fase de reestruturação do Programa REM Acre Fase II.

A comitiva internacional conta a participação do gerente principal de Portfólio do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, Klaus Köhnlein; a gestora do Programa REM do Ministério de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (BEIS), Svenja Bunte; a gerente do Programa Energia da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Louise Hill; da diretora do Projeto REM-GIZ da Cooperação Técnica Alemã – GIZ, Alicia Spengle; os consultores internacionais para a implementação do Programa REM Acre – Fase II, GFA Consulting Group em parceria com o Earth Innovation Institute (EII), Elsa Mendoza e Dan Pasca, e o assessor técnico da Cooperação Técnica Alemã – GIZ no Acre, Jânio Aquino.

No primeiro dia da missão, os gestores responsáveis pela execução do programa no Acre puderam dialogar sobre a execução e os gargalos na implementação das atividades voltadas para redução do desmatamento, conservação da biodiversidade e iniciativas que levam melhoria de renda e qualidade de vida aos produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.

As agendas encerram dia 28 de junho e incluem pautas importantes como o planejamento 2022/2023 e aspectos decisivos da repartição dos benefícios. A agenda prevê, ainda, a participação dos representantes da sociedade civil e visitas de campo junto aos beneficiários do Programa REM.

Participaram representando o governo do Estado do Acre, o secretário de Estado da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni; o secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão; a secretária adjunta de Planejamento, Kelly Lacerda; o diretor de Captação e Monitoramento de Recursos na Seplag, Alexandre de Souza Tostes; e a coordenadora-geral da Unidade de Coordenação do Programa REM na Seplag (UCP/REM/Seplag), Roseneide Sena; o presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Raul Vargas Torrico; e o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Serviços Ambientais (CDSA-AC), José Luiz Gondim.

Participaram também os coordenadores do Programa REM nas secretarias de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi); de Empreendedorismo e Turismo (Seet), de Produção e Agronegócio (Sepa), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom); Secretaria Estadual de Educação (SEE), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA); do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac).

O Programa REM é uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do Banco KfW, aos que assumem o compromisso de reduzir o desmatamento, cuidar de sua biodiversidade e de suas populações.

