Reportagem de 1947 oferece mais uma visão do incidente do OVNI de Roswell

Salvo uma grande revelação entre agora e julho, Roswell marcará o 75º aniversário do suposto acidente de OVNI de 1947 com o debate sobre o que ocorreu por lá longe de ser resolvido.

Isso não foi por falta de escavação. Por décadas, jornalistas, autores, equipes de documentários e outros fascinados pelo incidente desenterraram e divulgaram inúmeras informações e artefatos da época.

Ao longo do caminho, eles chamaram a atenção para muitas partes da história de Roswell, como as primeiras páginas de julho de 1947 do Roswell Daily Record que registravam relatórios iniciais do incidente, juntamente com uma versão de acompanhamento dos eventos apresentados pelos militares que alguns agora visto como um dos maiores encobrimentos da história.

A intensidade do foco colocado no incidente de Roswell por três quartos de século levou alguns a postularem que a maioria dos registros contemporâneos já foram examinados. Mas um pedaço da história local recentemente descoberto fornece um companheiro interessante para as manchetes icônicas de 1947 com as quais o público se familiarizou – enquanto adiciona ainda mais páginas a um registro histórico ainda crescente.

O Roswell Morning Dispatch, um jornal irmão há muito extinto do Roswell Daily Record, era publicado nas manhãs de 1928 a 1950. O Dispatch cobria as notícias do dia e, como tal, trazia relatos em julho de 1947 dos eventos que se desenrolavam relacionados à alegada recuperação de um “Disco Voador” caído próximo de Roswell, juntamente com as explicações dos militares para o ocorrido.

Suas manchetes históricas foram descobertas entre edições arquivadas do jornal, informou o Daily Record.

De interesse para os entusiastas da pesquisa de OVNIs, a manchete de 9 de julho de 1947 no Morning Dispatch dizia:

Isto foi seguido por um subtítulo com uma afirmação familiar que ajudaria a alimentar futuras acusações de um acobertamento:

Uma barra lateral descreve o então xerife George Wilcox atendendo ligações da mídia de todo o mundo enquanto jornalistas buscavam informações sobre o que viria a ser conhecido como o incidente de Roswell.

Nick Pope, que investigou OVNIs para o Ministério da Defesa do Reino Unido, disse que a descoberta das antigas manchetes tem significado para pesquisadores e outros interessados ​​no fenômeno.

Ele disse:

Ele acrescentou:

Barbara Beck, editora do Daily Record, disse que trazer um novo recurso à luz para os pesquisadores é algo com o qual a equipe do jornal está animada.

Ela disse:

“Levou mais de 70 anos para o Roswell Morning Dispatch, com seus artigos e manchetes exclusivos, serem descobertos enquanto vasculhavam os arquivos do nosso jornal. O Dispatch foi originalmente propriedade da minha família, e é muito emocionante que agora tenhamos um novo recurso principal para entender melhor a história do Novo México e suas histórias não descobertas.”

As manchetes do Daily Record relacionadas ao incidente de OVNI de 1947 foram, por algum tempo, registradas pelo governo federal dos EUA. Beck acrescentou que os artigos do Morning Dispatch também foram registrados, o que significa que não podem ser reproduzidos sem permissão.

Há muito a ser descoberto nos artigos. Uma olhada nos registros do Dispatch fornece um lembrete, por exemplo, do grau em que o fascínio público pelos OVNIs se apoderou aqui e em todo o país naquela época. O incidente de Roswell é um dos quatro relatos relacionados a OVNIs que aparecem apenas na primeira página do Morning Dispatch de 9 de julho de 1947. Os outros itens: “Carrizozo Man Sees Flying Disk”, “Joe Massey Spots Disk Over Roswell” e uma imagem de um objeto desconhecido no céu sobre Seattle, Washington, com uma legenda que faz a pergunta: “Isso é um disco voador?”

Pesquisas adicionais nos arquivos descobriram muitas outras menções de avistamentos.

Os leitores também podem notar que a primeira página do Dispatch contém exemplos de linguagem que refletem os tempos menos sensíveis culturalmente durante os quais o artigo estava sendo publicado. A gerência do Daily Record achou importante apresentar ao público a primeira página do arquivo, um pedaço da história local, sem edição e sem alterações.

Pope, que viajará para Roswell em julho para participar do evento Roswell Incident do Daily Record, parte do Festival OVNI da cidade, disse que espera que a descoberta das antigas manchetes do Dispatch lembre as pessoas de que os registros históricos ainda podem estar lá, esperando para serem descobertos. Tal descoberta poderia, à medida que o tão esperado 75º aniversário do incidente se aproxima, ajudar a lançar uma nova luz sobre o que aconteceu em 1947.

Ele disse:

“O fato de Roswell ser o foco das atenções do mundo novamente é quase como… uma espécie de chance final de talvez resolver o mistério, de uma forma ou de outra, para sempre.”

Fonte/ Portal ovnihoje.com