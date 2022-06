Receptador de celular furtado em loja é preso e aparelho recuperado em Rio Branco

Na última quarta-feira, dia 01, a Polícia Civil conseguiu recuperar 01 (um) aparelho celular, da marca Apple, modelo iPhone 7 Plus, de cor Rose, avaliado em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e capturou suspeito da receptação do aparelho após o furto.

O crime teria ocorrido no dia 07/05/2022, quando um indivíduo teria entrado em uma loja de roupas no bairro Cerâmica e furtado o aparelho do balcão do estabelecimento. O criminoso suposto autor do furto já foi identificado como T. C. A. da S., de 52 anos, o qual será indiciado e levado a justiça.

A equipe de investigação da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (1ªDRPC) juntamente com Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), após diligências investigativas, conseguiram localizar e apreender o aparelho que estava em posse do nacional D. V. B. F, de 20 anos.

O suposto autor alegou ter comprado o aparelho de uma loja de venda de celulares no Shopping Aquiri e que teria pago ao suposto comerciante (e partícipe no delito) o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem, portanto, ter exigido qualquer nota fiscal do produto.

O celular foi apreendido e restituído a vítima nesta sexta-feira, 3, e o suspeito encaminhado à delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Demais diligências serão realizadas a fim de localizar os demais suspeitos do furto e receptação e responsabilizá-los na medida de suas atuações.

A Polícia Civil reforça a orientação à sociedade para que não adquiram produtos sem nota fiscal ou origem duvidosa, muitas vezes tais produtos são furtados e podem prejudicar compradores e vendedores pelo crime de receptação.

Fonte:Ascom/PCAC

Via: AcreNews