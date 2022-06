Reajuste de combustíveis será anunciado amanhã

- Publicidade -

O conselho de administração da Petrobras, em reunião de quase três horas que terminou há pouco, foi informado que a diretoria da estatal vai anunciar amanhã um novo reajuste no preço do diesel e da gasolina.

O aumento será válido a partir da semana que vem. O valor do reajuste não foi definido e nem informado na reunião do conselho.

De acordo com a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), a defasagem de preço do diesel e da gasolina hoje, quando comparado aos valores internacionais, é de 18% e 14%, respectivamente.

Agora, é esperar as reações em Brasília. A de Jair Bolsonaro será certamente furibunda, com um discurso de ataques à estatal. A do Congresso, segundo espera o governo, pode ser com alguma lei que tente controlar os preços dos combustíveis.