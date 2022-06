Rafael Ilha detalha internação de Sérgio Hondjakoff: “Um caso bem complicado”

- Publicidade -

Rafael Ilha foi um dos famosos, ao lado de Kayky Brito, Bruno Gagliasso e Jesus Luz, que ajudou Sérgio Hondjakoff após a crise por consumo de drogas. O eterno Cabeção de ‘Malhação’ já está internado e, de acordo com o ex-Menudo, o estado dele é delicado.

Para o site Na Telinha, nesta segunda-feira (13), o ex-Fazenda diz que entrou em contato com a clínica Instituto de Dependência Química de Sorocaba, que aceitou receber o ex-ator: “O grande diferencial é que a as outras 10 internações dele, foram em comunidades terapêuticas, não habilitadas para o tratamento, a maioria delas até sem alvará de funcionamento. Inclusive algum tempo atrás, o Serginho foi descoberto numa comunidade terapéutica, que foi fechada e a dona presa por maus tratos. Essa situação também aconteceu devido a dificuldade financeira que a família vive”.

Francisco, pai de Sérgio, trabalha como taxista e a mãe, Carmen, é aposentada. Por isso, eles nunca conseguiriam arcar com um tratamento adequado para o filho – o que foi possibilitado por Rafael. “Acho que o grande diferencial vai ser isso, não depende só dos profissionais, mas muito dele, que já gostou muito de lá, mandou um vídeo para a mãe dele. É uma clínica com muito mais estrutura, não só a parte física, mas também de equipe técnica, de médicos, psiquiátricas, psicólogos”.

Rafael se sensibilizou pelo estado de Serginho

Rafael Ilha revela que nunca foi amigo de Sérgio, mas após ver seu estado deplorável, ele decidiu que precisava ajudá-lo de qualquer maneira: “Assim que assisti o vídeo pela manhã, na mesma hora liguei para uma amiga de TV que me passou o telefone da mãe dele. Conversei bastante com o Serginho, cerca de uma hora. Como eu estava em São Paulo e ele no Rio, ele estava trancado naquele apartamento já fazia oito dias, usando drogas e o problema dele é complicado”.

De acordo com o vencedor de ‘A Fazenda’, Sérgio é um dependente químico cruzado: “Ele usa cocaína, crack, usa remédio para dormir, para acordar, ele bebe bastante, é um caso bem delicado e que precisa de uma boa equipe para acompanhar e de um bom tempo também. Foi uma das coisas que me fizeram indicar o Instituto para a família, foi eu que exigi da clínica que não tivesse um tempo pré-determinado”.

Rafael torce pela plena recuperação de Hondjakoff.

Por Brasil 123