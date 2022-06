Quem pode ganhar R$ 1,2 mil por mês sem ter contribuído para o INSS?

- Publicidade -

Todo mundo sabe que a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um benefício exclusivo dos trabalhadores que contribuem com a Previdência. O que muita gente ignora é que existe um programa que paga uma renda mensal mesmo para quem nunca recolheu.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa assistencial que garante um salário mínimo por mês ao aprovado. Ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e atende pessoas de baixa renda.

Sua natureza é pessoal, intransferível e vitalícia. O BPC não gera aposentadoria ao segurado, nem tampouco pensão por morte aos seus dependentes.

Quais são os requisitos?

Se você nunca contribuiu com o INSS, mas precisa da renda mensal do BPC, precisa primeiro conhecer as regras. Para receber, é necessário ser idoso com mais e 65 anos ou pessoa com deficiência de qualquer idade.

Além disso, é necessário se enquadrar nos seguintes critérios de elegibilidade:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter renda familiar igual ou menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa;

Passar por avaliação médica e social do INSS (somente pessoa com deficiência).

Como conseguir o benefício?

O programa é administrado pelo Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social. A aprovação no BPC depende de uma inscrição prévia no CadÚnico, que pode ser feita nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Após concluir o cadastro, o interessado deve solicitar os pagamentos junto ao INSS. Os canais de atendimento são:

Telefone 135;

Aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS);

Site Meu INSS.

Fonte: Edital Concursos Brasil