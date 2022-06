“Que doideira”: Palmeiras topou pagar R$ 107,8 milhões à vista por Pedro e mais um meio-campista de graça ao Flamengo

- Publicidade -

O Flamengo está na décima posição do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, e quebrou uma sequência de três derrotas com uma vitória contra o Cuiabá na última quarta-feira (15). O próximo compromisso da equipe Rubro-Negra é diante do Atlético-MG no próximo domingo (19), às 16h, no estádio do Mineirão.

Buscando reforçar a equipe carioca para o decorrer da temporada, a diretoria do Flamengo está próxima de anunciar Everton Cebolinha, atualmente no Benfica. Mas, o jogador só poderá atuar na equipe quando a janela de transferências Internacional abrir, no dia 18 de junho. Durante live, o jornalista Venê Casagrande falou sobre a chegada do novo reforço e relembrou interesse do Palmeiras em Pedro, revelando moeda de troca utilizada pela diretoria Alviverde.

“Tem uma pessoa que me mandou mensagem aqui agora e falou: ‘Estou vendo a sua live, Venê’. É uma pessoa do mundo da bola, obviamente eu não posso dizer o nome da pessoa. ‘Estou vendo a sua live. Os caras pagaram 13,5 milhões de euros por Cebolinha e não venderam Pedro por 20 milhões de euros à vista e mais 60% do passe do Gabriel Menino? Que doideira’. Para quem não lembrava disso, foi o Palmeiras que fez essa oferta ao Flamengo por Pedro”.

Pedro é reserva no Flamengo e pelo Campeonato Brasileiro da Séria A foram nove partidas disputadas e um gol marcado com a camisa Rubro-Negra. A torcida do Palmeiras chegou a se mobilizar nas redes sociais para que o jogador fosse contratado, mas a diretoria da equipe carioca dificultou as negociações.

Fonte: Bolavip Brasil