Quase 130 quilos de drogas são apreendidos em rodovias do Acre durante fiscalização da PRF

Quase 130 quilos de drogas foram apreendidos nas rodovias do Acre nesta quarta-feira (8). Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) transportando os entorpecentes.

A primeira apreensão ocorreu no período da manhã na BR-317, em Xapuri, interior do Acre. A PRF-AC fazia uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional no km 237 quando abordou dois carros.

Os motoristas confessaram, durante a revista, que viajavam juntos carregando a droga para Rio Branco. Ao todo, foram apreendidos mais de 54 quilos de pasta base, mais de 38 kg de cloridrato de cocaína e mais de 16 kg de maconha.

Parte da droga era transportada em saco de fibra colocados na parte de trás do carro. Foi achado ainda com os suspeitos uma espingarda calibre ponto 30 e 36 munições. A dupla tinha saído da fronteira do estado acreano, contudo, a PRF-AC não especificou em que país os suspeitos estavam.

Eles foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Epitaciolância, também no interior.

Já segunda apreensão foi feita no início da tarde na BR-364. As equipes policiais também faziam abordagens no km 160 da rodovia, quando pararam um carro com duas pessoas dentro. Os policiais notaram algo estranho e decidiram levar a dupla e o carro para o posto de fiscalização que fica no km 115.

Lá foi achado 112,12 kg de pasta base e 6,86 kg de cocaína. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para uma delegacia da Polícia Civil de Rio Branco.

Fonte: G1ACRE