Quadrilha ataca agência da Caixa e deixa ao menos 5 feridos

Um ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (22), por criminosos armados, deixou ao menos cinco pessoas feridas. As vítimas seriam um morador e quatro policiais.

De acordo com informações da prefeitura e Polícia Militar (PM), o morador foi atingido na perna esquerda quando passava pelo local no momento do ataque. Ele foi socorrido para o hospital da cidade. Além dele, segundo a PM, quatro policiais ficaram feridos e um deles precisou passar por uma cirurgia. O estado de saúde deles não foi informado.

As informações iniciais davam conta de que os assaltantes não teriam conseguido abrir o cofre da agência e, então, atacaram policiais militares no quartel da cidade, ainda ateando fogo em veículos pelo caminho.

No entanto, por volta da 0h30 desta quinta-feira (23), a Polícia Militar confirmou que o cofre de penhor da agência da Caixa Econômica Federal foi atacado, mas não há detalhes se algo foi levado.

Ainda de acordo com informações da polícia, os criminosos teriam se dividido em dois comboios que seguiram sentido a Pouso Alegre pela BR-459 e outro sentido a São Lourenço, por Maria da Fé.

A prefeitura de Itajubá (MG)publicou uma nota oficial pedindo para que a população se mantivesse calma e em local seguro, evitando circular pela cidade neste momento. As autoridades também confirmaram uma pessoa ferida e desmentiram qualquer informação de vítimas fatais após os ataques.

