Putin diz que relações Rússia-Ucrânia se normalizarão após “operação militar especial”

presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (17) no Fórum Econômico de São Petersburgo que a Rússia espera restaurar as relações com a Ucrânia após a conclusão da “operação militar especial” naquele país.

Durante uma sessão de perguntas e respostas com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, Putin disse: “mais cedo ou mais tarde, a situação voltará ao normal”.

A Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que chama de “operação militar especial” para desmilitarizar e “desnazificar” a Ucrânia. Tanto a Ucrânia quanto as nações ocidentais dizem que isso é um pretexto para uma guerra de agressão não provocada.

Fonte/ CNN BRASIL