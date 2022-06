PSG lança novo uniforme com Neymar e rumores sobre possível saída perdem força

- Publicidade -

O Paris Saint-Germain (PSG) lançou o novo modelo da camisa que utilizará na temporada 2022-23 nesta quarta-feira (29). Apesar dos rumores sobre uma possível saída, Neymar apareceu como garoto propaganda do novo kit.

Na terça-feira (28), o jornal El País divulgou que o clube francês não contaria com o camisa 10 na próxima temporada, e que o atleta, inclusive, já estaria ciente da situação.

Diante disso, muito se especulou sobre a possível saída do craque brasileiro. O zagueiro Thiago Silva, atualmente no Chelsea, chegou a pedir que seu companheiro de seleção também se tornasse seu parceiro de clube, na Inglaterra.

Apesar dos rumores, nem o PSG, nem Neymar confirmaram a saída. O clube francês, numa possível tentativa de responder sobre a situação, estampou Neymar nas suas redes sociais no lançamento do uniforme com um video e uma foto:

RedeTV