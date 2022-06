Programa Nacional de Imunização promove manhã de vacinação na OCA de Rio Branco

- Publicidade -

Mais uma ação de vacinação contra a influenza, tríplice viral e covid-19 foi realizada nesta terça-feira, 28, em Rio Branco. Desta vez, o governo do Estado, por meio do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI), promoveu a ação na Organização das Centrais de Atendimento (OCA), das 8 às 12h.

A atividade teve como público-alvo a população em geral, com a expectativa da aplicação de mais de 300 doses dos imunizantes. Para a equipe do PNI, o local é estratégico por se tratar de um espaço de fácil acesso e alta visibilidade, além de receber cerca de 1.600 pessoas, diariamente.

“As pessoas já vêm aqui atrás de um serviço. O que a gente percebe é que elas têm um pouco de dificuldade de ir às unidades [de saúde], e aqui a gente já consegue atingir esse público que não completou o esquema vacinal”, esclarece o biomédico do PNI, Rafael Mesquita.

Rayana Siqueira, chefe da Divisão OCA Rio Branco, ressalta a importância da parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). “É com muita satisfação que a gente disponibiliza o nosso espaço, colaborando com a gestão, para incentivar a imunização”, disse.

O aposentado Abraão Darub foi à OCA em busca da 2ª via da habilitação e aproveitou para tomar a quarta dose contra a covid-19. “É bom a gente aproveitar o momento. As pessoas que ficam teimando [em não se vacinar] são problema até para os outros, para o próximo, parentes, pessoas amigas. De repente acabam pegando e contagiam. No meu caso estou prevenindo; faço por mim e faço pelo outro”, disse.

“Eu estava ansiosa, esperando por esse momento de tomar minha quarta dose, a quinta, a sexta, quantas tiver. Queria que todos fossem como eu, tanto que vim e trouxe a minha filha”, relatou a servidora Marly Silva.

Quem pode tomar as vacinas

Covid-19: público em geral a partir de 5 anos. Qualquer dose, desde que obedeça aos critérios elencados para cada etapa.

Influenza: público em geral a partir de 6 meses. Pessoas com sintomas gripais, mas que não apresentam febre podem tomar a vacina normalmente.

Tríplice viral: pessoas de até 49 anos que não tenham histórico vacinal.