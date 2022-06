Profissionais de saúde e segurança do Acre participam de curso de atendimento a múltiplas vítimas

- Publicidade -

Durante três dias, cerca de 140 profissionais de saúde e segurança da rede pública e privada do Acre participam de um curso ofertado pela Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde (MS), para o atendimento emergencial de múltiplas vítimas, a partir de casos que envolvem não apenas acidentes de trânsito, mas de outras naturezas. A articulação foi feita entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), junto ao MS.

“É a Força Nacional aqui, junto com a gente, capacitando profissionais das três regionais de saúde do estado. Agradecemos ao Ministério da Saúde por possibilitar essa oportunidade e pela parceria, que é de suma importância”, destacou a secretária de Saúde, Paula Mariano.

De acordo com o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Pedro Pascoal, foi uma tratativa de três meses: “Começaremos hoje, a cada três ou quatro meses nossos profissionais serão reciclados. Sendo que no último dia [1º de julho] teremos a simulação de um atendimento a múltiplas vítimas”.

Os incidentes envolvendo múltiplas vítimas vão muito além do que se imagina. Voltando à recente realidade de pandemias, enchentes e acidentes de avião, um socorro especializado e rápido se faz necessário, explica o coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Edvan Meneses.

“Vamos aproveitar todo o aprendizado que está chegando. A gente pode pegar o conhecimento desse curso e direcionar para o atendimento das patologias que são endêmicas da nossa região, por exemplo, malária e dengue, que acometem muitas pessoas”, destacou.

Fizeram parte da abertura, além da secretária Paula Mariano, o representante do Conselho de Secretários de Saúde, Alex Gaspar; a superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Keila Maziero; o tenente da Marinha do Brasil, Sérgio Gomes; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Dominar de Lima; o diretor do Departamento de Atenção Domiciliar e Hospitalar do Ministério da Saúde, Bruno Ferreira; e o delegado da Polícia Civil, Cleiton Videiro.

Galeria de Imagens: