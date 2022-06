Professores do 1º ao 5º anos e coordenadores pedagógicos passam por capacitação presencial

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) realizará de 7 a 10 de junho, no bloco D do Centro Universitário Uninorte a I Formação 2022 para professores do 1º ao 5º ano e coordenadores pedagógicos das escolas de Ensino Fundamental de Rio Branco.

A formação é coordenada pela equipe de professores formadores do Departamento de Ensino Fundamental da Seme e integra as ações de assessoramento pedagógico que são realizadas nas escolas municipais.

Essa será a primeira formação presencial dos últimos dois anos que a secretaria realiza com os professores do 1º ao 5º anos. Desde 2020 as formações com os educadores eram realizadas apenas de forma remota por conta da pandemia da covid-19.

De acordo com o gerente do Departamento de Ensino Fundamental, professor Hélio Guedes, a rede pública de ensino tem um grande desafio neste período pós-pandemia: a recuperação da aprendizagem dos alunos que tiveram grandes dificuldades e seu desenvolvimento e aprendizagem nos dois últimos anos letivos, quando as atividades presenciais nas escolas estiveram suspensas.

“A Secretaria Municipal de Educação realizou um diagnóstico ainda no final do ano letivo de 2021 que mostra um elevado número de crianças não alfabetizadas. Neste sentido, as ações de formação com professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas implementadas pela secretaria são fundamentais para o planejamento de ações e estratégias voltadas à elevação da aprendizagem dos alunos”, disse Hélio Guedes.

Programação

– Dia 07 de junho: Professores do 1º ao 5º anos e coordenadores pedagógicos – Manhã: 7h30 às 11h; Tarde: 13h às 16h30

– Dia 08 de junho: Professores do 3º ano e coordenadores pedagógicos – Manhã: 7h30 às 11h; Tarde: 13h às 16h30

– Dia 09 de junho: Professores do 4º ano e coordenadores pedagógicos – Manhã: 7h30 às 11h; Tarde: 13h às 16h30

– Dia 10 de junho: Professores do 5º ano e coordenadores pedagógicos – Manhã: 7h30 às 11h; Tarde: 13h às 16h30

Para os professores do 1º e 2º anos o foco da formação serão ações voltadas para alfabetização. Já os professores do 3º ao 5º anos, para a pós-alfabetização, ou seja, o desenvolvimento e conteúdos básicos não desenvolvidos pelos alunos.

