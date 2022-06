Professor de inglês é preso por abusar de alunas em sala de aula

- Publicidade -

Suspeito de abusar sexualmente de ao menos cinco alunas, um professor de inglês foi preso em Beberibe, município no litoral do Ceará, nesta quarta-feira (15). O homem, de 29 anos, teria cometido crimes com meninas de idade entre seis e nove anos.

Segundo a investigação, o professor cometeria os abusos dentro de sala de aula, algumas vezes na presença de outros estudantes. As informações são do portal G1.

A denúncia foi feita pelos pais das vítimas, que registraram boletins de ocorrência. Nos registros, eles afirmam que as garotas relataram que o professor as tocava. Elas são estudantes de uma escola particular.

A Polícia Civil ouviu testemunhas e realizou buscas, antes de pedir a prisão preventiva do professor. Ele não tinha antecedentes criminais.

“Segundo relatos dos pais dessas crianças, as meninas contaram que estavam sentindo um certo desconforto em frequentar as aulas desse professor. Então, acabaram por relatar que, durante a entrega da lição de inglês, dentro da sala de aula, ele passava a mão nas partes íntimas delas”, explicou Anna Scotti, delegada titular de Beberibe.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a investigação segue aberta, pois há indícios de que ele teria cometido abusos também em outras escolas, durante quatro anos em que lecionava nas instituições. Ele também é suspeito de cometer crimes em uma academia, onde dá aulas de jiu-jitsu.

No momento da prisão, o professor não reagiu. Ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Beberibe. Autoridades apreenderam celulares e um computador do suspeito. Ele é investigado por estupro de vulnerável.

O que é abuso sexual infantil?

O código Penal brasileiro prevê que o abuso infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual ela não compreende. Por não entender a situação, a criança não está apta a se defender e, tampouco, informar consentimento.

O abuso infantil ainda é uma realidade brasileira, e de acordo com dados do Disque 100 em 2019, pelo menos 17 mil denúncias foram feitas.

Vale ressaltar que nem sempre a criança entende a situação, e permanece em silêncio, vindo a comentar sobre o crime apenas na idade adulta.

Se enquadram neste crime as modalidades: pedofilia, violência sexual, abuso sexual e exploração sexual.

Contatos para denunciar abuso sexual infantil:

Disque 100

Ouvidoria Online

Proteja Brasil

Disque 100

Bem como nos casos de homofobia e racismo, as denúncias de abuso infantil podem ser feitas anonimamente por meio do número 100 no telefone. Vale lembrar que todos os relatos são encaminhados para órgãos de investigação competentes.

Ouvidoria Online

Por meio do link: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/, o usuário pode preencher um formulário que será encaminhado para a central de atendimento do Disque 100.

Proteja Brasil

Trata-se de um aplicativo que pode ser instalado gratuitamente no telefone de um usuário. Por meio de um formulário, o indivíduo pode realizar a denúncia, que também será encaminhada para a mesma central do Disque 100.

Fonte: Yahoo notícias