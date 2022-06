Prisão “dobrada”: Monitorado por tornozeleira eletrônica é preso por ordem judicial

A prisão de João Victor Crispim da Silva, de 19 anos, ocorreu na noite desta segunda-feira, 06 no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações, policiais da Força Tática do 1° Batalhão receberam denúncia anônima informando que Crispim estaria traficando no bairro.

Quando a guarnição interceptou o suspeito percebeu que ele usava tornozeleira eletrônica, mas nenhum ilícito de entorpecente foi encontrado em poder do mesmo, porém, ao realizar consulta, os militares descobriram um mandado de Prisão em aberto contra João Victor, que já estaria em liberdade vigiada.

Segundo informações, o mandado de prisão é por crime previsto no Artigo 157 do Código Penal – Roubo qualificado.

Os militares cumpriram a Ordem Judicial e conduziram o acusado a Delegacia Central – DEFLA.