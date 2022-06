Prisão de Milton Ribeiro eleva pressão política por abertura de CPI do MEC

- Publicidade -

A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro reacendeu o debate no Congresso em torno da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar corrupção no Ministério da Educação. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que falta apenas a concordância de mais um parlamentar, dos 27 necessários, para que seja instalado o colegiado.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) é um dos signatários do documento. “É preciso investigar a fundo os supostos escândalos no Ministério da Educação, uma das pastas mais importantes do país”, defendeu.

O requerimento já havia alcançado o número necessário de assinaturas mas, em abril, houve desistências de parlamentares, como o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR).

Mesmo que a oposição consiga as assinaturas, integrantes do governo dizem não estar preocupados, pois há outras CPI protocoladas à frente, e por isso, a do MEC deve ir para o final da fila.

Em entrevista coletiva ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também mencionou a existência de outros pedidos de abertura de comissão. “A exigência da CPI é de um fato determinado, que precisa ser narrado, sobre o qual haja mínima justa-causa, mínima prova e indícios em relação a esse fato“, afirmou. “A questão de uma prisão preventiva, que pressupõe algumas coisas, que é indício de autoria, acaba, evidentemente, sendo fato relevante para a consideração da CPI, mas não necessariamente determinante para a instalação“, acrescentou, em referência à detenção de Milton Ribeiro.