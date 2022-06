Primo confirma namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella: “Todo mundo sabe”

- Publicidade -

Parece que Wanessa Camargo está vivendo um romance sério com Dado Dolabella. Pelo menos é o que confirma o primo da artista.

Segundo Nathan Camargo contou no Podcast “A Hora da Venenosa”, apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás, o casal já assumiu o romance para a família. Ele ainda revelou que o novo casal foi convidado para seu casamento.

“Todo mundo sabe que eles estão juntos”, confirmou ele à apresentadora. Apesar do convite, ele contou que os dois não compareceram ao casório porque os filhos da cantora estavam doentes, mas todos estão cientes do romance.

Wanessa Camargo está solteira desde o fim do seu casamento de 17 anos com Marcus Buaiz, em maio desse ano.

VIAGEM ROMÂNTICA

A cantora Wanessa Camargo embarcou em uma viagem a dois com Dado Dolabella após assinar o divórcio.

No dia 13 de maio, de acordo com o colunista Leo Dias do Metrópoles, o ex-casal marcou um reencontro e estão passando o fim de semana juntinhos depois da famosa oficializar a separação de Marcus Buaiz.

Eles teriam se encontrado em um flat na cidade de São Paulo e, de lá, partido para a cidade de Brotas, no interior de São Paulo, para terem mais discrição.