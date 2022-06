Primeiro turista espacial Brasileiro faz viagem em foguete de Jeff Bezos

Na manhã do último sábado, 04 de junho, às 10:26 no horário de Brasília, o engenheiro de produção mineiro Victor Hespanha, de 28 anos, foi o segundo brasileiro a ir ao espaço.

O primeiro a fazer a viagem como turista espacial. Hespanha foi lançado com outras cinco pessoas no sistema de lançamento New Shepard, um foguete da empresa Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos (dono da gigante Amazon).

Hespanha ganhou o passeio em um sorteio realizado após investir em uma NFT da Crypto Space Agency (CSA). Segundo um comunicado emitido pela agência, esta foi a primeira vez que o brasileiro fez tal investimento.

Estou realizando um sonho de criança por meio de um NFT, a ficha ainda está caindo”, disse o engenheiro na nota.

Este foi o quinto voo com passageiros da empresa, que faz seus lançamentos de uma base localizada no estado do Texas (Estados Unidos). A viagem durou pouco mais de dez minutos.

Em uma viagem da Blue Origin, o foguete carrega uma capsula com os turistas até uma altura que permite um voo suborbital; quem está na capsula chega a experimentar a sensação de ausência de gravidade por alguns instantes.

Números não oficiais divulgados pelo site Space, mostram que o voo deste sábado chegou a uma altura de 107 quilômetros.

Em 2006, o brasileiro Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro, se tornou o primeiro astronauta do país. Em uma viagem bem mais complexa, Pontes passou mais de 9 dias na Estação Espacial Internacional (ISS).

Fonte/ Portal Tecmundo