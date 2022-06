PRF resgata bezerros amarrados com saco de ração e apreende anfetamina

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 38 anos, por tráfico de drogas e maus-tratos contra animais, na BR-020, em Planaltina. O flagrante ocorreu na noite de sexta-feira (17/6).

Em operação de fiscalização para garantir a segurança viária durante o feriado, a PRF abordou uma Amarok e percebeu que dentro da caçamba do veículo, que estava coberta por uma lona, havia sons de mugidos. Os policiais retiraram a cobertura e encontraram 10 bezerros da raça holandesa, amarrados com sacos de ração, em visível situação de maus-tratos aos animais.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a busca no veículo e encontraram também 1470 comprimidos de anfetaminas conhecidas como “rebite”, uma droga ilícita que age no sistema nervoso central para manter as capacidades físicas e psíquicas alteradas.

Droga seria levada para Bahia. Foto: PRF reprodução PRF prendeu o autor em flagrante . Foto: PRF reprodução

O condutor do veículo informou que estava vindo do município de Orizona (GO) e que recebeu 300 reais para levar a droga até Luís Eduardo Magalhães (BA), seu destino final.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e maus-tratos de animais, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil do DF.