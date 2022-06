PRF intensifica fiscalização nas rodovias do Acre neste feriadão

- Publicidade -

Com o feriado de Corpus Christi, aniversário do estado e ponto facultativo nesta sexta-feira, 17, dado pelo governo, servidores estaduais ganharam cinco dias de folga.

Visando esse feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou nesta quarta-feira, 15, a Operação Corpus Christi, com intensificação do policiamento nas rodovias federais do Acre, que se estende até o dia 19 de junho.

Devido ao aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o feriadão, serão realizadas operações para combater o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidentes com vítimas.

Segundo a PRF, antes de viajar é preciso verificar as condições de segurança do veículo, além de estar atento à legislação e à sinalização de trânsito durante a viagem.

E aí? Vai dar aquela “fugida da rotina”?