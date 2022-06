Presos cinco suspeitos de extorquir meio milhão de reais no ‘golpe dos nudes’

- Publicidade -

As Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de Goiás prenderam, nesta quinta-feira (23), cinco suspeitos de integrar uma quadrilha que, entre janeiro e março deste ano, extorquiu cerca de R$ 500 mil de um morador de Rio Verde (GO) através das redes sociais. Também foram cumpridas ainda 12 medidas de busca e apreensão.

As buscas e prisões aconteceram nas cidades de Novo Hamburgo, Taquara e São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Algumas buscas foram feitas, inclusive, em presídios de Novo Hamburgo, Charqueadas e Montenegro.