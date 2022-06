Presidente do PSG nega proposta por Zidane: “Nunca conversei”

- Publicidade -

Após confirmar a negociação do Paris Saint-Germain com Christophe Galtier, técnico do Nice, também da França, o presidente do PSG, Nassel Al-Khelaifi, afirmou que nunca conversou com o técnico e ídolo francês Zinedine Zidane sobre a possibilidade do ex-comandante do Real Madrid assumir a casamata do atual campeão da Ligue 1.

Em entrevista ao portal francês Le Parisien , Al-Khelaifi disse que: “Adoro Zidane. Foi um jogador fantástico, de uma classe incrível e um treinador excepcional, com três Ligas dos Campeões, mas nunca conversei com ele, direta ou indiretamente”.

Sobre a negociação com o treinador do Nice, mesmo com contrato vigente com o argentino Mauricio Pochettino, o mandatário árabe comentou que: “Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar em prática. Estamos negociando com o Nice, isso não é segredo, e espero que rapidamente cheguemos a um acordo. Mas respeito o Nice e o presidente (Jean-Pierre) Rivère, cada um defende seus interesses”.

PSG alvo de críticas de John Textor

Uma leve alfinetada de John Textor ao modelo do Paris Saint-Germain também tomou conta das redes sociais no anúncio de aquisição do Lyon: “Não gosto de projetos como o PSG. Se continuarmos fazendo o que Jean-Michel Aulas (diretor do Lyon) vem fazendo há alguns anos e levarmos entretenimento e tecnologia para isso, poderemos ganhar mais dinheiro do que com um investidor do Catar. Eu acho que o futebol foi quebrado pelo dinheiro. É uma realidade. Em cada parte do mundo temos no máximo dois ou três times fortes. E o resto? Qual a graça disso? Acho que o dinheiro é importante. Teremos que gastar. Mas o que eu gosto no futebol é a comunidade vivendo isso”.

Fonte/ Portal Yahoo.com