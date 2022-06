Prefeitura realiza trabalho de melhoramento no acesso à ponte da comunidade Boca do Caeté

Com o aval do Prefeito Mazinho Serafim (União Brasil), a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nesta segunda-feira (30) um trabalho de melhoramento no acesso à ponte da Comunidade Boca do Caeté.

Com a intervenção, a trafegabilidade já está liberada na localidade para pedestres, motociclistas e veículos de médio e grande porte. De acordo com o Secretário de Obras, Fabrício Moreira, e o Subsecretário Antônio Andrade (Real), o próximo passo é realizar a pintura na estrutura.

“Destacamos uma equipe para realizar a ação, visto que os moradores estavam ansiosos para poder realizar a travessia com segurança. Agradeço o apoio do Prefeito Mazinho, e do vice-prefeito Gilberto Lira nas ações da nossa pasta”, disse Fabrício Moreira.

Vale destacar que em anos anteriores, a travessia era possível somente no final do mês de junho com a utilização de uma balsa. Porém neste ano a realidade é outra, graças a construção da referida ponte, que foi determinada pelo prefeito Mazinho Serafim.

