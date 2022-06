Prefeitura realiza na próxima semana campanha de vacinação antirrábica

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, através do Centro de Controle de Zoonoses, dará início a partir da próxima terça-feira (21) a campanha de vacinação antirrábica de cães em Rio Branco.

Entre os dias 21 e 23 junho a campanha será realizada no pátio do supermercado Arasuper, na Sobral, e no Horto Floresta, no bairro Vila Ivonete.

Se caso uma pessoa for ferida por um animal, tanto gato ou cachorro que tiver infeccionado pela doença o risco pode ser letal.

A raiva é uma infecção viral aguda que pode acometer animais e seres humanos. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervosos central do hospedeiro, causando encefalite (inflamação no cérebro) e que evolui de forma bem rápida. A raiva é uma enfermidade considerada fatal, já que seu índice de letalidade chega perto dos 100%. A dose anual da vacina é a melhor forma de prevenção.