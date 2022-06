Prefeitura realiza capacitação para os editais das leis de incentivo à cultura e ao esporte

Nos dias 31, 01 e 02, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, realizou uma capacitação destinada aos interessados em concorrer aos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte. A capacitação ocorreu no auditório da Escola Flodoardo Cabral.

Segundo o secretário municipal de esporte e cultura, Aldemir Maciel, houve uma mudança na dinâmica das capacitações.

“Antes fazíamos apenas uma tarde ou uma manhã, já após o preenchimento e entrega dos projetos do edital. Hoje estamos fazendo três dias de capacitação antes do lançamento do edital”,

O objetivo da nova metodologia é ampliar o acesso dos interessados em concorrer nos editais. Pessoas que são promotoras de cultura ou de esporte, por vezes não chegam a concorrer por não dominarem a linguagem e o formato dos editais. A capacitação visa democratizar o acesso a estes recursos que são garantidos por lei.

“Parte da capacitação visa explicar de maneira prática e teórica o que é produção cultural e esportiva, o que é gestão cultural e esportiva, nos dedicando a uma leitura, análise e estudo dos dois editais. A última noite é dedicada à escrita do projeto, ou seja, ensinar esportistas e fazedores de cultura sobre como elaborar um projeto cultural ou esportivo e conceder uma certificação ao final”, explica o secretário.

A capacitação irá ocorrer até o dia 12 de junho, também na zona rural, em todas as sete vilas de Cruzeiro do Sul e na Terra Indígena Katukina do rio Campinas. O lançamento dos editais está previsto para o dia 14 de junho.

