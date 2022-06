Prefeitura inicia vacinação de quarta dose contra covid-19 para pessoas acima de 50 anos

- Publicidade -

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização, deu início nesta semana à vacinação da quarta dose, ou segunda dose de reforço contra a covid-19.

As vacinas estão sendo oferecidas em todas as unidades básicas de saúde do município, a partir das 8:30 da manhã até as 17:00, de segunda a sexta-feira.

Para receber a quarta dose, o protocolo do PNI exige que a pessoa tenha tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades.

Segundo a coordenadora municipal do PNI, Elânia Borges, a recomendação de uma quarta dose de vacinação, ou segunda dose de reforço, partiu do Ministério da Saúde, após estudos que apontam que o reforço proporciona maior cobertura contra a Covid.

“Um estudo comparou a efetividade da vacina contra doença grave pela variante ômicron em indivíduos com mais de 60 anos de idade que receberam um ou duas doses de reforço. O que se observou foi a melhor proteção no grupo que recebeu a segunda dose de reforço em detrimento a quem recebeu apenas a primeira dose de reforço. O estudo também considera que há uma redução de efetividade das vacinas com o passar do tempo, principalmente entre as faixas etárias mais avançadas”, explica a coordenadora.

Além do público geral, que são as pessoas acima de 50 anos, a quarta dose destina-se também aos trabalhadores da saúde acima de 18 anos, gestantes imunossuprimidas acima de 12 anos, e imunossuprimidos em geral.

Atualmente a secretaria conta com 4.943 doses no total, sendo destas Pfizer, Janssen, Fiocruz e Butantã.

“Recentemente o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 demonstrou um aumento na transmissão da doença em muitos países, inclusive de casos graves, hospitalizações e óbitos, principalmente onde a cobertura vacinal não atingiu o ideal. Por isso, o recomendável é mesmo tomar a segunda dose de reforço para aqueles que estão no perfil”, disse a secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

“Nosso papel, enquanto prefeitura, é oferecer todas as doses conforme o recomendado pelo Ministério da Saúde. Também, temos visto que a vacina tem ajudado a proteger vidas, então é importante que quem estiver nesse grupo, busque a unidade de saúde mais próxima de sua casa para receber essa dose de reforço. É algo muito simples de ser feito e que pode fazer a diferença entre ter ou não ter essa doença e todo desconforto e risco que ela representa”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Fonte: Assessoria de Cruzeiro do Sul