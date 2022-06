Prefeitura decide manter aulas presenciais suspensas no município

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), em reunião com a Diretoria do Colegiado de Diretores (CODEP) Municipal, decidiu manter a suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino, durante a semana de 20 a 24/06/2022, ainda por causa da Síndrome Respiratória que tem acometido as crianças.

Neste período, a Secretaria fará consulta às autoridades de saúde pública e ao Conselho Municipal de Educação para futuras decisões e encaminhamentos.

Nabiha Bestene

Secretária Municipal de Educação

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco