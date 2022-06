Prefeitura de Rio Branco realiza a 1ª Formação Continuada de 2022

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Educação (Seme), está realizando, nesta segunda-feira, 13, a 1ª Formação Continuada de 2022 com os professores Mediadores da rede municipal de ensino.

O evento está acontecendo no auditório da Escola Estadual Dr. João Aguiar, nos períodos da manhã e tarde. O encontro tem como tema: Refletindo a Situação do Professor Mediador na Educação Inclusiva.

A gerente do Departamento de Educação Especial, Sandra Asfury e as Professoras Formadoras e Orientadoras ressaltaram que o Planejamento na Educação é um momento que possibilita ao professor encontrar soluções para obter avanços no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Por isso deve ser uma atividade contínua, onde o professor não somente seleciona os conteúdos a serem trabalhados, mas faz todo um processo de acompanhamento onde diagnostica os avanços e as dificuldades de toda a turma e também de forma individual, já que é fundamental o professor levar em consideração as peculiaridades e as especificidades de cada criança, sendo que cada uma tem seu modo de agir, pensar e sentir.

“A Formação salientou os cinco campos de experiência, os direitos de aprendizagem, as competências e habilidades, sendo que para isso é necessário que cada professor atue como mediador do conhecimento, possibilitando, ao aluno, ser protagonista da sua aprendizagem”, enfatizou a gerente.

Cronograma da Programação:

13/02/22 – Professor Mediador

Tema: Refletindo a Situação do Professor Mediador na Educação Inclusiva.

14/06/22 – Cuidador Pessoal

Tema: Estratégias e Intervenções Pedagógicas para Alunos da Educação Especial com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo.

