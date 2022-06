Prefeitura de Rio Branco apresenta plano de obra do Mercado Elias Mansour aos lojistas

- Publicidade -

Na noite da última quinta-feira, 23, os lojistas e feirantes que trabalham no mercado Elias Mansour puderam conhecer o projeto, em detalhes, que a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) está planejando, para a melhoria do espaço. O auditório da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), onde ocorreu o encontro, estava lotado de comerciantes que dialogaram e tiraram dúvidas, junto ao engenheiro responsável pela obra.

O pacote de obras visa a construção do novo Mercado Elias Mansour, bem como do Edifício Garagem e a revitalização do Terminal Urbano e do Calçadão. Essas obras são de fundamental importância para o desenvolvimento daquela região como reforça o prefeito Tião Bocalom.

“São obras que vão engrandecer muito aquela região. Ali é muito visitado por turistas e após a entrega da obra, a tendência é aumentar. O nosso projeto é melhorar aquela área”, diz o prefeito.

O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, se mostrou contente com a apresentação das obras que estão previstas para serem iniciadas no segundo semestre do próximo ano e com a felicidade dos lojistas e feirantes ao conhecerem o plano. “O Elias Mansour é um cartão postal da cidade. O principal desse projeto é a manifestação do prefeito em reunir os feirantes, inclusive dialogar, coisa que antigamente não era feito dessa forma”, explicou.

Eracides Caetano, secretário Municipal de Agropecuária, disse como essa obra vai otimizar o tempo do feirante e proporcionar um espaço mais agradável para a venda de seus produtos. “O produtor vai ter a vantagem de vender o produto com mais qualidade”.

Cristovão Barbosa é feirante no mercado há pelo menos 30 anos. Ele conta com felicidade que essa obra vai elevar bastante as vendas. “Essa obra está maravilhosa e muito bonita. O prefeito está de parabéns, em realizar essa obra que a tempos o Elias Mansour precisava”, informou.

Maria do Socorro é lojista e expressa toda a sua alegria com a apresentação. “O prefeito está de parabéns, eu amei”, disse Maria do Socorro.

Também participou do encontro o secretário da Casa Civil, Valtim José.

Fonte/ Portal riobranco.ac.gov