Prefeitura de Brasiléia realiza abertura oficial do aniversário de 112 anos do município

A Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, juntamente com o Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, recebeu autoridades , gestores das escolas e estudantes para a abertura oficial da programação em comemoração ao aniversário de 112 anos de fundação do município de Brasiléia.

A solenidade cívica aconteceu nesta segunda-feira, 27, em frente a Sede da prefeitura e contou com a presença da Prefeita de Cobija, Ana Lúcia Reis, gestores, professores, vereadores Marquinhos Tibúrcio, Jurandir Queiróz, Elenilson Cruz, Rogério Pontes, secretários, gerentes e coordenadores da gestão municipal, Capitão do Exército, Daniel Medeiros, Tenente da Polícia Militar, Tales Rafael, Tenente Marinho, do Corpo de Bombeiros.

A prefeita do Departamento de Cobija-Pando, Ana Lúcia Reis, participou da solenidade e prestou sua homenagem a Brasiléia. “ Somos vizinhas da cidade de Brasiléia, que é um exemplo de desenvolvimento, tem uma prefeita que realmente trabalha, somos cidades- irmãs, e a gente tem muitos trabalho em conjunto na área do turismo, segurança e saúde, essa parceria existe desde o primeiro mandato da Fernanda. Quero parabenizar todas as pessoas que moram nesse lindo município. Parabéns!”

O vice-presidente do Poder Legislativo, Marquinhos Tibúrcio, fala do momento solene. “ Hoje vejo muitas crianças, a equipe da prefeitura e a população em geral prestigiando esse momento importante com o tradicional hasteamento dos pavilhões. Brasiléia estar no rumo certo, estamos muito felizes pelos 112 anos”, destacou.

Na solenidade, Fernanda Hassem destacou o momento cívico alusivo ao aniversário de Brasiléia. “Estamos desde a semana passada com atividades alusivas ao aniversário da nossa cidade. Há muitos anos é feito esse momento cívico em frente a prefeitura, com o hasteamento dos pavilhões. Vimos, a empolgação, entusiasmo e alegria das nossas crianças ao cantar o hino da nossa querida Brasiléia, que se encaminha para os seus 112 anos de fundação, uma história linda e de superação, feita por muitas mãos, por homens e mulheres guerreiros”. Disse.

A programação alusiva ao aniversário de Brasiléia segue até domingo, dia 3 de junho , data em que a cidade celebra seus 112 anos.

Fonte ‘ Assessoria