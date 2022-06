Prefeitura de Brasiléia realiza abertura do Campeonato de futsal Jean Kardec da Silva

- Publicidade -

Na noite de sexta-feira , 24, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de vereadores e secretários, participou da solenidade de abertura do campeonato municipal de futsal.

O evento faz parte da programação alusiva ao aniversário de 112 anos de Basiléia.

Participam do campeonato 56 equipes dos time de base, feminino, master 1 e 2 divisão .

Este ano o campeonato homenageia um ilustre filho de Brasiléia ( in memória), Jean Kardec da Silva, que era atleta do time Cantareira.

Francisco Josemar, no ato representou à família de Kardec, agradeceu a homenagem.

“Em nome de toda a família eu quero agradecer a prefeitura através da prefeita Fernanda Hassem por fazer essa homenagem, claro que esse momento é de dor para nossa família, o Kardec foi um homem que fez história nessa cidade através do futebol, da arte”, disse.

A prefeita Fernanda Hassem fala da realização do tradicional campeonato de futsal. “Eu quero agradecer a Deus, o campeonato de futsal é um sucesso porque as pessoas acreditam no no esporte de Brasiléia, as famílias estão presentes, serão quase 60 dias de campeonato e faz parte da programação de 112 anos de Brasiléia. Estou muito feliz com a participação de todos”, disse.

Estiveram presentes a esposa e viúva do homenageado, Fátima Menezes, filhos e sobrinhos que foram representados por Francisco Josemar.

