Prefeitura de Brasiléia entrega investimentos na Agrovila Quixadá

- Publicidade -

A Prefeitura de Brasiléia, realizou na segunda-feira (27), a entrega de banheiros sanitários, e o Centro do Idoso, que atenderá a melhor idade.

O Centro do Idoso recebe o nome da saudosa Raimunda Dias de Lima, carinhosamente conhecida como “Dona Mundica”. A Prefeita Fernanda Hassem, participou da atividade juntamente com o vereador Elenilson Cruz, secretários municipais, Padre Robson, além da comunidade local, familiares da homenageada, e famílias beneficiadas com a construção dos banheiros.

A moradora Dalcilete da Silva, falou do benefício e agradeceu a prefeitura.

”Eu quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem, por proporcionar mais comodidade a minha mãe, estamos muito felizes “, afirmou.

Lailson Marcelino de Lima, é filho de Raimunda Dias, e ficou bastante emocionado com a homenagem.

“Minha família está muito feliz, nossa mãe era alegre, amava as festas do Centro do idoso. Agradecemos a Prefeita de Brasiléia por lembrar de minha mãe”, finalizou.