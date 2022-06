Prefeitura dá inicio a campanha Junho Violeta para conscientizar sobre violência contra idoso

- Publicidade -

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou, nesta sexta-feira (10), a campanha Junho Violeta, um movimento para mobilizar a sociedade com o objetivo de lutar pelo fim da violência contra a pessoa idosa. A manifestação social se refere ao Dia Mundial de Combate à Violência Contra o Idoso, instituído em 15 de junho pela Organização da Nações Unidas.

Ao longo de todo mês de junho o município vai realizar diversas atividades abordando o tema. Ocorrerão palestras nas escolas e instituições, será feita a divulgação de materiais em redes sociais orientando sobre os cuidados com os idosos e como evitar as situações de violência, será realizada uma caminhada e para o encerramento terá um baile temático.

Vamos mobilizar toda sociedade para construir uma cultura de proteção para os idosos. Não devemos aceitar que ainda existam casos de violência contra a pessoa idosa e nossa missão é chamar a atenção para que isso não aconteça”, destacou a coordenadora do Centro do Idoso Graziela Ramos.

Na abertura da programação estiveram presentes os representantes das instituições de proteção aos idosos e outras autoridades do município, entre elas a Primeira Dama Lurdinha Lima, que anunciou as atividades que serão realizadas durante a campanha. Mais de cem idosos participam da solenidade e em seguida se divertiram no baile que foi promovido pelo centro.

“Queremos despertar para a importância de denunciar qualquer tipo de violência praticado contra nossos idosos. Para isso, estamos chamando todas as pessoas da nossa cidade para se juntar a nós nesse movimento que vai levar uma mensagem de conscientização para que essas pessoas que já contribuíram tanto com a sociedade possam desfrutar a terceira idade em paz e com muita felicidade”, disse a primeira dama.

Fonte/ Portal cruzeirodosulac.gov