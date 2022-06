- Publicidade -

Depois do último aumento autorizado pela Petrobras, o preço do litro do diesel passou de R$ 7,50, e pela primeira vez, está mais caro do que o litro da gasolina.

As bancadas aliadas ao Governo Federal, correm incansavelmente, para tentar frear as alterações nos valores do combustível, que tem prejudicado de forma direta, a economia do País e dia a dia do contribuinte.

veja o vídeo:

Fonte/ CNN BRASIL