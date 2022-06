Por que Anitta ouviu não da própria gravadora e perde tempo ao reclamar

- Publicidade -

Na quarta-feira, a cantora Anitta falou durante uma live em seu Instagram do funcionamento da indústria da música. “Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que tenho muito, então tenho que lutar”, afirmou a cantora. “A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau”, acrescentou.

A cantora disse ainda que recebeu da sua gravadora, a Warner Records, autorização para gravar o videoclipe da música Gata, mas a Warner voltou atrás e cancelou o apoio após os números de streaming terem ficado abaixo da expectativa. “As gravadoras se ligam muito no TikTok, o que viraliza na internet. E se não tem um sucesso logo de cara, eles dão tchau e foda-s…”, disse Anitta.

Fonte: UOL