Policial reage a assalto e atira em assaltante

João Paulo Ferreira, de 32 anos, foi atingido com um tiro na perna efetuado por um policial que reagiu a um roubo cometido por Ferreira contra três adolescentes no Canal da Maternidade, no centro de Rio Branco.

De acordo com informações , o Policial passava no local e presenciou o roubo.

De imediato avaliou a situação e percebeu a possibilidade de prender o acusado que supostamente teria reagido a prisão e estava de posse de uma faca, sendo baleado na perna.

Socorrido foi encaminhado sob escolta policial ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo apurado pela polícia ,João Ferreira possui oito registros na polícia por crimes de roubo, furto e invasão a domicílio.

