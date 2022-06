Policial Militar do Acre conclui Curso de Policiamento de Trânsito em Santa Catarina

- Publicidade -

Os mais de quatro mil quilômetros que separam Cruzeiro do Sul da Cidade de Chapecó, em Santa Catarina, não foram obstáculo ao 1º tenente Robson Belo, que na última quarta-feira, 15, concluiu o 6º Curso de Especialização em Policiamento de Trânsito Rodoviário (CEPTR), realizado pela Polícia Militar de Santa Catarina. A solenidade ocorreu no 2º Batalhão de Polícia Militar da instituição catarinense.

Com a participação de 31 alunos, sendo 24 pertencentes a instituição anfitriã do curso e outros sete policiais oriundos das Policias Militares de outros estados como: Acre (PMAC), Distrito Federal (PMDF), Paraná (PMPR) e Rio Grande do Sul (BMRS), além de outras corporações como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o curso foi realizado de 16 de maio a 15 de junho, na Cidade de Chapecó.

Os alunos tiveram acesso a uma grade curricular que abrange instruções diversas voltadas para área de trânsito como: Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Fiscalização de Cargas, Fiscalização de Transportes de Passageiros, de Produtos Perigosos, entre outras, sendo uma vasta gama teórica associada a prática, como Operações de Fiscalização de Trânsito e Estágios Operacionais.

Robson Belo tem sua trajetória profissional na Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciada em 2009, no Curso de Formação de Soldados 2009 e, posteriormente, em 2017, com a aprovação no Concurso de Oficiais, tem buscado a especialização na área de trânsito. O militar, que é comandante do Pelotão de Trânsito (PELTran), do 6º Batalhão, já possui o Curso de Trânsito Urbano, realizado na Polícia Militar de São Paulo (PMESP), em 2019.

Para ele, sua nova formação na área é de fundamental importância para o desempenho de suas atividades profissionais por dois vieses. “Primeiro que passamos a ser especialistas no policiamento de trânsito levando a práticas mais técnicas e profissionais. Segundo que podemos entender os procedimentos realizados por todo o país e unificar as atividades, favorecendo o condutor que viaja em todos os estados”, destacou o oficial.

Fonte: Agência Acre