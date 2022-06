Policial a paisana reage a roubo e mata dois assaltantes, em Rio Branco

- Publicidade -

Wellington Silva Assunção de 19 anos e Jeferson Saraiva de Lima, 22 anos foram mortos por um policial a paisana na tarde desta quinta feira, 16, na rua Campo Grande, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações, os dois jovens teriam roubado uma motocicleta e passaram a fazer um arrastão no comércio da Baixada.

Na rua Campo Grande, eles teriam invadido um comércio e anunciado o assalto, no local estava um agente de segurança pública, que reagiu ao roubo e trocou tiros com os criminosos.

No confronto os dois assaltantes foram mortos. Segundo informações do pai de Jefferson Saraiva de Lima, ele já teria pedido ao filho que largasse a vida do crime, pois ele não iria mais pagar advogado para livra-ló e em lágrimas o pai lamentou a morte do filho nas circunstâncias em que ocorreu.

A Polícia Militar manteve o local isolado para a realização da perícia do Instituto Médico Legal – IML.

Galeria de Imagens:

Veja vídeo: