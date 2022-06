Policiais militares arrecadam dinheiro e fazem festinha de aniversário para gêmeas fãs da instituição

- Publicidade -

Os olhos verdes brilhando de alegria e entusiasmo. O sorriso escancarado, em meio as brincadeiras e caretas, típicas da idade e principalmente com sua simplicidade e humildade, as pequenas Safira e Sophia Ferreira, que completaram oito anos nesta quarta-feira, 23, conquistaram de primeira o coração dos policiais militares que se encontravam no Quartel do Comando Geral (QCG).

As pequenas são filhas da senhora Allana Brandão, de 24 anos, moradora do bairro Cidade Nova. Uma mulher batalhadora e cheia de fibra, que com muito esforço, por meio do seu trabalho fazendo faxinas e lavando roupas para fora, leva para casa o sustento das gêmeas e de sua irmã mais nova, Luz Maria Ferreira, de seis anos. Uma mãe que, ao escutar o pedido das filhas de ganhar uma festa de aniversário, resolveu procurar e pedir a ajudar à Polícia Militar do Acre (PMAC).

A senhora bateu à porta do quartel da instituição e foi encaminhada à sala da Patrulha Maria da Penha (PMP), sendo atendida pela 1º tenente Priscila Siqueira que, sensibilizada com a história da diarista, iniciou uma campanha nos grupos de WhatsApp. Contando com a solidariedade imediata dos militares, foi possível arrecadar 367 reais, que deu para comprar bolo, salgadinhos e refrigerantes, além de mantimentos para família. Mas, faltava ainda outro presente, esse que não precisava de dinheiro, a presença dos seus heróis, os policiais militares.

As gêmeas ainda ganharam um parabéns especial, aos acordes da “furiosa”, a Banda de Música da PMAC, e dos militares que se encontravam no quartel, tudo registrado e postado no Instagram da instituição. Para dona Allana, poder realizar o sonho e o pedido das suas pequenas é algo marcante, que irá levar para toda a sua vida, com gratidão e respeito à corporação militar estadual.

“Uma sensação de felicidade, de ter proporcionado o presente das minhas filhas. Pois desde ontem, elas estavam me pedindo, que queriam ganhar um bolo da Polícia Militar. E hoje cedo, elas começaram a me pedir para ir ao quartel, para conversar com pessoal e pedir uma festinha para elas. E você, como mãe, faz tudo para ver seus filhos felizes”, disse a mãe agradecida.

Responsável por mandar a mensagem nos grupos, a tenente Priscila Siqueira destaca o momento significativo para a corporação. “É importante, pois nós somos referência de acolhimento para as pessoas, tanto para a mãe quanto para as crianças, e isso é fundamental. Nós também fomos presenteados com a oportunidade de fazermos parte da infância dessas crianças. Ao final, elas também ainda deram uma volta de viatura”, disse a militar.

Fonte: Assessoria da PMAC